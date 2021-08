Certificato verde, il corteo no-pass torna a sfilare in centro storico

Nuova manifestazione ieri pomeriggio in via Emilia Centro, con alcune centinaia di persone che hanno sfilato contro la decisione del Governo

A distanza di una settimana dalla prima mobilitazione, anche nel pomeriggio di ieri i manifestanti si sono radunati nuovamente nel centro storico di Modena per protestare contro la decisione del Governo di introdurre l'obbligatorietà del Green pass per la frequentazione di determinati luoghi ed eventi. Seppur a ranghi ridotti rispetto al sabato precedente, alcune centinaia di persone hanno sfilato in via Emilia Centro e nelle piazze, scandendo slogan contro il provvedimento.

Anche in questa occasione il corteo era composto in modo molto eterogeneo, sia da manifestanti "habitué" sia da famiglie. Molto diverse anche le posizioni rappresentate, dai più radicali no-vax a chi semplicemente ritiene discriminatorio il provvedimento governativo.

Così come nella prima mobilitazione modenese, anche ieri il corteo - seppur non autorizzato - si è svolto in maniera regolare, sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine.