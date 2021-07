Maltempo e crolli, diversi danni in tutta la pianura modenese

La perturbazione che ieri sera ha investito il nord Italia, a dietro se una scia di danni anche nel territorio Modenese. Si tratta particolare di alberi e pali abbattuti, ma anche del distacco di tegole, grondaie e altri elementi di edifici.

Una ventina in tutto gli interventi dei vigili del fuoco, in tutto il territorio pianura, dal capoluogo fino a San Felice.

Così come il maltempo è presentato macchia di leopardo, così anche i danni sono stati circoscritti singoli episodi di non grave entità. Non si sono registrati feriti.