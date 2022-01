Polizia Stradale, quasi 20mila sanzioni nel 2021. Criticità sull'autotrasporto

Nel pomeriggio di ieri il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l’Emilia Romagna Piero Brasola ha incontrato il Questore di Modena Silvia Burdese per un primo bilancio sull’andamento della sicurezza stradale in provincia nel corso dell'anno appena concluso. E' stata l'occasione per fare il punto sul'attività di questa specialità, che conta diverse articolazioni sul nostro territorio, e per analizzare i dati.

Tanti, troppi incidenti stradali

Nel corso dell’anno 2021 nella Provincia di Modena, sulla base dei dati raccolti dalla Polizia Stradale, sono stati complessivamente rilevati 5372 sinistri stradali (esclusi quelli con cd. “constatazione amichevole”), tra cui 2270 con feriti ed un numero complessivo di 2838 persone che hanno riportato lesioni, mentre ben 44 sono stati gli incidenti mortali, con 46 persone decedute. L’incidentalità importante che caratterizza questa provincia ha imposto nell’anno l’espressione del massimo sforzo operativo anche per la PolStrada.

In relazione all’attività di controllo e di contestazione di illeciti amministrativi e penali, questi i risultati illustrati dal Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Modena, Enrico Tassi: le 6743 pattuglie dispiegate nel 2021 hanno provveduto a controllare 31.716 veicoli e 29.855 persone, a rilevare direttamente 517 sinistri stradali tra cui 3 incidenti mortali e 136 con lesioni, a contestare complessivamente 19.474 infrazioni, di cui 1176 per l’utilizzo del cellulare o di altri apparecchi digitali mentre si guida, 741 per il mancato uso dei sistemi di ritenuta, 74 per guida in stato di ebbrezza da sostanze alcoliche e tra queste ultime 9 sono quelle relative al superamento di un tasso alcolimetro superiore di tre volte a quello consentito.

Contestate complessivamente 2.476 sanzioni al superamento della velocità massima consentita e tra queste 213 hanno riguardato il superamento di oltre 40 km /h il limite massimo. Ritirate per la successiva sospensione 272 patenti di guida, ritirate 289 carte di circolazione di veicoli da sottoporre a fermo o sequestro e decurtati complessivamente 25.175 punti patente.

Il problema dell'autotrasporto

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli apparecchi di registrazione cronotachigrafo, le cosiddette “scatole nere” dei veicoli pesanti per trasporto di cose e di persone, la cui verifica è fondamentale per la sicurezza stradale e per la salvaguardia della lecita concorrenza tra imprese di trasporto, in quanto riguarda i tempi di guida e di riposo che i conducenti professionali sono tenuti a rispettare. In questo solo ambito le sanzioni contestate sono state complessivamente 1.383.

Non solo controlli

Nella realizzazione di progetti di educazione stradale, pur con le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in atto, personale qualificato della Polizia Stradale di Modena ha tenuto incontri didattici in dad o in presenza presso le Scuole e gli Istituti di Istruzione della Provincia di Modena formando, in materia di circolazione stradale complessivamente circa 2500 studenti, con i progetti ICARO, BICISCUOLA ed ABC.

Opera di informazione specifica di Polizia Stradale è stata altresì realizzata attraverso stand allestiti con il Pullman Azzurro, con mezzi con dotazioni didattiche e con l’utilizzo di materiale audiovisivo e simulazioni interattive fornite dal Servizio Polizia Stradale che hanno raggiunto complessivamente 8700 persone nelle manifestazioni MODENA MOTOR VALLEY, 110° ANNIVERSARIO AEREO CLUB ITALIA, L’UNIONE FA LA SICUREZZA, e la FESTA DELL’ AUTOTRASPORTO. Proprio la partecipazione qualificata a quest’ultima manifestazione che ha raggiunto 1200 conducenti professionali di mezzi pesanti per il trasporto di cose e di persone, dimostra come l’attività sanzionatoria svolta dalla Polizia Stradale proceda di pari passo con quella sanzionatoria.

A questo si aggiunge l’impegno profuso per il contenimento dell’epidemia da COVID 19, impegno che ha visto la Polizia Stradale di Modena eseguire 56 scorte per il trasferimento in sicurezza dei vaccini preso i centri di somministrazione e la contestazione di complessive 381 violazioni alle normative governative e locali.

Nel corso dell’anno, infine, sono state arrestate o sottoposte a fermo di Polizia Giudiziaria 16 persone mentre sono state denunciati in stato di libertà complessivamente 111 soggetti.