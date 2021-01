In auto con arnesi da scasso e pistole giocattolo, due denunce a Formigine

Nel corso della notte scorsa i Carabinieri di Formigine sono riusciti ad intercettare due sospetti ladri che si aggiravano in auto nelle campagne, più precisamente in via Casali. A bordo del mezzo si trovavano due stranieri, un ecuadoriano di 44 anni e un marocchino di 41, il cui atteggiamento è risultato subito sospetto e ha portato i militari ad approfondire il controllo dei veicolo.

Un'intuizione corretta, dal momento che in uno zaino sono stati trovati numerosi arnesi da scasso, ma anche coltelli e due pistole giocattolo, fedeli repliche di armi vere senza il dovuto tappo rosso.

I due sono quindi stati denunciati a piede libero per possesso di arnesi e di di oggetti atti ad offendere. Uno dei due aveva con sè anche due dosi di cocaina, per le quali è stato segnalato alla Prefettura, ed è risultato non in regola con le norme sul soggiorno.