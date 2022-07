Dramma a Vignola, 22enne abortisce dopo le botte del compagno

Una tragedia che si è consumata, come tante purtroppo, nel silenzio delle mura domestiche. La vicenda riguarda una coppia tunisina, 22 anni lei e 33 lui e nei giorni scorsi è arrivata ad un punto di svolta con l'arresto dell'uomo, accusato di maltrattamenti, lesioni e procurato aborto. Lo straniero è stato raggiunto dai Carabinieri della Tenenza di Vignola e portato in carcere, dove ieri è anche stato sentito dal giudice per l'udienza di convalida.

Secondo gli addebiti mossi dalla Procura, il 33enne sarebbe stato protagonista di un passato di maltrattamenti e angherie ai danni della compagna. La 22enne sarebbe più volte finita in ospedale con i segni evidenti delle percosse subite: ad amplificare il dramma anche la fine della gravidanza, con al perdita del bambino proprio a seguito dei colpi ricevuti da parte del compagno.

La 22enen non aveva formalmente denunciato l'uomo, trovandosi in una situazione nella quale dipendeva esclusivamente dal suo compagno-aguzzino per il sostentamento. Dopo le visite in ospedale, tuttavia, la denuncia è scattata d'ufficio e i Carabinieri hanno approfondito il caso, documentando i preseunti maltrattamenti.

Al momento il tunisino si trova ristretto in carcere in attesa delle decisioni del giudice.