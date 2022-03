Evade dai domiciliari a Milano e viene sorpreso a rubare al GrandEmilia

Nella serata di martedì una pattuglia della Polizia della Polizia è intervenuta presso il Centro Commerciale “Grandemilia” in quanto un uomo era stato sorpreso nel tentativo di compiere un furto all’interno di un negozio della galleria.Il giovane all’atto del controllo non ha esibito alcun documento di riconoscimento.

Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, è emerso che il 23 non avrebbe dovuto trovarsi affatto a Modena, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un'abitazione in provincia di Milano. Il giovane è stato arresttao quindi per evasione e anche denunciato in stato di libertà per falsa attestazione sulla propria identità.

L'attività della Volante è perroseguita nel pomeriggio di ieri con un controllo specifico nella zona del parco XXII Aprile e del Novi Sad, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e all'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Sono state 40 le persone controllate di cui 21 straniere, 20 i veicoli controllati.