Finge la clonazione della carta ma usa i soldi per un viaggio, denunciato

Ieri i carabinieri di San Felice sul Panaro, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato alla Procura di Modena un uomo di sessant’anni, originario della provincia di Enna. Nel gennaio scorso aveva denunciato di essere stato vittima di un indebito utilizzo e falsificazione della propria carta di credito, con la quale ignoti avrebbero transato una spesa di più di 500 euro.

I successivi accertamenti dell'Arma sanfeliciana, tuttavia, hanno stabilito che la somma era invece stata effettivamente spesa dal 60enne per l’acquisto di due biglietti, per sé e per una donna, per un viaggio su un traghetto eseguito nell’autunno scorso. L’uomo dovrà rispondere di simulazione di reato.