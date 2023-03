L'auto si rompe in vacanza e i gatti restano senza cibo, condannato per abbandono

Era partito per un weekend, lasciando in casa i suoi gatti con acqua e cibo sufficienti per il sostentamento di qualche giorno, ma le "ferie" si sono prolungate per un guasto all'automobile ed è rincasato solo sei giorni dopo. Ad aspettarlo, una denuncia partita dai vicini, che avevano allertato le guardie zoofile preoccupati per i lamenti dei suoi gatti affamati.

E' accaduto nell'estate 2020 in Appennino, vicino a Serramazzoni, e l'uomo è finito a processo per maltrattamento e abbandono di animali. Il procedimento si è concluso questa mattina presso il Tribunale di Modena, dove il giudice ha assolto l'uomo dall'accusa di maltrattamenti, condannandolo però al pagamento di un'ammenda di ottomila euro per abbandono di animali.