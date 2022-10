Chiama il 118 poi si allontana da luogo dell'incidente, automobilista denunciato

La Polizia Locale di Maranello ha denunciato un automobilista di 56 anni per fuga dal luogo dell’incidente, in relazione alla caduta di un cicloamatore avvenuta lo scorso 3 ottobre presso la rotatoria di Via Alboreto.

La denuncia è stata formalizzata nei giorni scorsi alla Procura di Modena dopo un attento lavoro di indagine da parte della Polizia Locale maranellese, che ha visto incrociare i filmati delle videocamere stradali, le testimonianze e la raccolta di altri elementi utili a chiarire la dinamica.

Inizialmente - oltre alla bicicletta del ferito, un cicloamatore di 82 anni - non sembravano essere coinvolti altri veicoli, ma i successivi approfondimenti hanno portato gli agenti a supporre il ruolo attivo dell’automobilista che ha chiamato il 118 e che poi si è allontanato dal luogo dell’incidente, senza attendere l’arrivo della Polizia Locale né rilasciare le proprie generalità. Una condotta che non ha consentito agli agenti di verificare, tramite gli esami di rito, l’eventuale assunzione di alcol o di sostanze proibite da parte del conducente.