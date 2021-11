Sassuolo, oggi i funerali delle vittime della strage in forma privata

Si sono svolti questa mattina, in forma strettamente privata come deciso dalla famiglia, i funerali di Elisa Mulas, Simonetta Fontana, Renzo Fontana e dei piccoli Ismaele e Sami. I famigliari hanno quindi preferito mantenere il riserbo ed evitare una cerimonia pubblica, che avrebbe sicuramente richiamato molte persone, ma allo stesso tempo creato ulteriore clamore intorno al dramma che i superstiti della famiglia Mulas stanno affrontando.

Il via libera alle esequie è stat concesso dopo gli esami autoptici sui corpi: la Procura ha acquisito ormai quasi tutti gli elementi dell'inchiesta, che inevitabilmente si chiuderà con l'estinzione del reato per il decesso del reo, il 38enne Nabil Dhahri.

In accordo con la famiglia, l’Amministrazione comunale ha proclamato una giornata di lutto cittadino per lunedì 29 novembre, giorno in cui si terrà una messa in suffragio delle vittime in San Giorgio alle ore 19.