Tentato furto in banca, recuperate auto e cassetta di sicurezza rubate

Colpo bella notte alla filiale Bper di San Vito di Spilamberto. Ladri messi in fuga, indagano i Carabinieri

Via San Vito, 3902

Intorno alle 3.30 della scorsa notte è entrato in funzione il sistema di allarme della filiale Bper di San Vito di Spilamberto: nei locali nel centro del piccolo paese era infatti in corso un tentativo di furto. Proprio l'allarme e il tempestivo intervento della vigilanza privata hanno messo in fuga i ladri.

I malviventi hanno abbandonato sul posto l'auto che avevano utilizzato per il colpo e la cassetta di sicurezza che era evidentemente uno dei loro obiettivi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Modena, che hanno avviato le prime indagini. Sull'auto e nei locali sono stati eseguiti accertamenti tecnico-scientifici.

L'auto è risultata rubata qualche ora prima a Castelnuovo Rangone ed è stata restituita al legittimo proprietario.