Furto al centro commerciale. Tentano la fuga ma vengono fermati

Nella giornata di ieri due malviventi avevano messo a segno un colpo in un centro commerciale di Modena; un furto di capi di abbigliamento per oltre 600 euro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, erano intervenuti d’urgenza presso il luogo del furto e all’arrivo dei militari, delle due persone che avevano appena perpetrato il furto, una era appena fuggita e una è stata bloccata e tratta in arresto nonostante la resistenza opposta ai militari operanti.

La refurtiva è stata poi recuperata e restituita all’avente diritto. Nel corso dell’intervento, l’uomo è risultato in possesso di 26 grammi di hashish e di una carta di pagamento non propria.

La persona, arrestata per furto aggravato in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione, verrà condotta in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

La prosecuzione degli accertamenti ha consentito, nella notte, di identificare e denunciare alla Procura della Repubblica di Modena anche il secondo complice.