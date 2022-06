Furto alla Coop Canaletto, inseguito e bloccato da due cittadini

Ha nascosto all’interno del proprio zaino prodotti rubati dagli scaffali del supermercato Coop di via Canaletto Sud, ma è stato sorpreso da un dipendente del negozio e per guadagnarsi la fuga lo ha spintonato per poi scappare in direzione di via del Mercato. Due cittadini si sono però accorti di quanto era acacduto e lo hanno inseguito, riuscendo a bloccarlo a fatica. E' finito così in manette ieri un uomo di 59 anni.

Due pattuglie della Squadra Volante, allertate tramite una chiamata al 112, sono intervenute nell’immediatezza, procedendo a bloccare definitivamente l'uomo, che nel frattempo aveva reagito con violenza, colpendo con diversi pugni le due persone intervenute in soccorso.

Uno dei due cittadini è stato refertato dal Pronto Soccorso del locale Policlinico con prognosi di 7 giorni per trauma contusivo al volto.

La merce sottratta, del valore di oltre 100 euro, è stata restituita al responsabile del negozio in quanto rivendibile.

Il 59enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri; la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’espulsione.