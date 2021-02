Furto all'Eurospar, bloccati e denunciati dopo aver fatto incetta di alimentari

Ieri, poco prima dell'orario di chiusura serale, il punto vendita Eurospar di via Nonantolana è stato teatro di un furto, che non è passato inosservato agli occhi della sicurezza interna. L'addetto ha infatti notato i movimenti sospetti di due stranieri, che sono stati bloccati all'uscita: i due in effetti stavano cercando di lasciare il negozio dopo aver nascosto circa 120 euro di prodotti alimentari.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri, che ha identificato le due persone in due cittadini moldavi di 34 e 20 anni. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.