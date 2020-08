Furto con uno zaino schermato, fermato al GrandEmilia

Ieri sera un 27enne italiano, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato dai Carabinieri del Radiomobile di Modena per tentato furto aggravato. Il giovane si è recato al centro commerciale Grandemilia e ha tentato di asportare merce varia per un valore di 95 euro.

Il suo atteggiamento sospetto non è però passato inosservato alla vigilanza interna. Per cercare di superare le barriere antitaccheggio il ladro era munito di uno zaino schermato con un rivestimento interno di fogli metallici. Ma non è servito.

I vigilantes lo hanno trattenuto in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, che poi si sono occupati della denuncia.