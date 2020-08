Si fa un selfie con la bicicletta appena rubata, rintracciato dai Carabinieri

L'altro giorno a Carpi una donna era stata vittima del furto della propria bicicletta, lasciata fuori da un supermercato. Il tempo di entrare a fare acquisti e qualcuno aveva già rubato il mezzo. Alla vittima non è rimasta altra soluzione che denunciare l'accaduto ai Carabinieri.

Questa volta la soluzione del caso è arrivata in modo inaspettato, attraverso Instagram. I militari carpigiani sono infatti riusciti ad individuare una foto postata sul noto social network che ritraeva un giovane in posa sulla sua "nuova" bicicletta, che è risultata essere proprio quella rubata non molto tempo prima.

Da quanto ricostruito, il ragazzo carpigiano si era allontanato dal luogo del delitto e si era recato in un parco insieme ad un amico. Qui aveva scattato e postato la foto. Rintracciato dagli uomini dell'Arma, il giovane è stato trovato ancora in possesso della bici, che è stata restituita alla legittima proprietaria. Ora dovrà rispondere di furto aggravato.