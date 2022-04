Furto di gasolio e materiali ferrosi, 38enne in manette

Ieri sera, poco prima delle 23, i Carabinieri della Stazione di Soliera e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno tratto in arresto un 38enne per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso all’interno di una ditta di Soliera che si occupa di recupero di materiali di scarto, dove si era appena impossessato di un quantitativo di oltre 400 kg di materiali ferrosi e di 30 litri di gasolio sottratti ad un mezzo pesante parcheggiato all’interno del cortile dell’azienda.

La persona è stata bloccata dai Carabinieri pochi istanti prima di salire sull’auto per far perdere le tracce. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Questa mattina la persona è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.