Un altro filmmaker americano derubato in città, refurtiva recuperata

Verrebbe quasi da dire che Modena non è un posto per registi, almeno non quest'estate. Dopo l'impresa Hollywoodiana del 2022, che non ha avuto intoppi di sorta, già due filmaker americani sono stati vittime di furti nella nostra città. I più attenti ricorderanno il caso di Roberto Serrini, che a inizio luglio fu derubato dell'attrezzatura per un valore di 10mila euro. Una spaccata sulla sua auto in piazzale Risorgimento aveva permesso ai ladri di fuggire con la refurtiva.

Meglio è andata, ad un collega. Nel pomeriggio di ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale sono riusciti a sventare un furto ai danni di un videomaker statunitense. Una pattuglia è intervenuta in Piazza Manzoni, dove era stata segnalata la presenza di tre persone sospette che si aggiravano tra le auto in sosta.

Alla vista di militari i tre malviventi si sono dati alla fuga, abbandonando in strada degli zaini, all’interno dei quali erano custoditi due pc portatili, oltre a diversi capi di abbigliamento. La refurtiva, come accertato, proveniva da un'auto che era stata forzata e il cui proprietario nel frattempo si era recato presso la Stazione Carabinieri di Modena Principale per formalizzare la denuncia di furto. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.