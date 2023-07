Alberi caduti e danni a finestre ed auto: forti grandinate in provincia

Un forte temporale si è abbattuto su Modena nel pomeriggio di oggi, con forti raffiche di vento e grandine sparsa.

In alcune zone della provincia i chicchi di grandine hanno raggiunto anche dimensioni notevoli come avvenuto nella zona di Formigine o di San Felice, ma il maltempo non ha risparmiato neppure alcune zone dell bassa. Al momento non sembrano essere in corso interventi particolari da parte dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell'Ordine.

Anche il Comune di Mirandola è stato fortemente colpito, nel primo pomeriggio da una violenta tempesta di grandine. Una precipitazione caratterizzata da granola di un diametro massimo riscontrato pari a 6cm e da raffiche di vento superiori agli 80 km/h, della durata di circa 12 minuti, che ha investito edifici, autovetture e assieme a forti raffiche di vento provocato la caduta di alberi e forti disagi su tutto il territorio comunale.

I tecnici comunali si sono attivati prontamente per risolvere le criticità maggiori legate alle alberature su Via Veneto, Via Piave, Viale Gramsci e Viale della Favorita. A soli trenta minuti dal termine dell’evento calamitoso, ben tre ditte incaricate alla rimozione erano già sul posto per liberare le carreggiate da piante sradicate e altri materiali depositatisi sulle strade e caditoie, ostruendole e creando disagi alla viabilità. Il completo ripristino della viabilità ordinaria è avvenuto alle ore 19.

Contestualmente la squadra dei tecnici e manutentori comunali, accompagnata nei sopralluoghi dal Vice Sindaco Letizia Budri, si sono dedicati alla verifica dei plessi scolastici. Scuola dell’infanzia e nido di via Poma non presentano danni significativi e così il plesso di via Toti. A esclusione di un lieve danno a un lucernario del bagno e a qualche pannello fotovoltaico lesionato, non ci sono danni che compromettano l’utilizzo del plesso della scuola dell’infanzia di viale Gramsci e così per quella di San Giacomo Roncole. Alcune infiltrazioni e fotocellule rotte al plesso della primaria di via Pietri e perdite dalla copertura del “PalaComini” e della palestra adiacente.

Sono stati avvisati Ausl e il gestore del nido per quanto riguarda i controlli al centro prelievi “acquaragia” e alla “Civetta”. I controlli sulle altre strutture sono ancora in corso.

Un lavoro intenso e sinergico, che ha coinvolto in prima linea i Vigili del Fuoco e Aimag: grazie alla disponibilità di quest’ultima, è stato possibile creare un’area di deposito provvisorio (sita nella zona industriale di Via Bruino, lato ex Conalfa) di tutti i rami e tronchi rimossi dalle strade e dalle aree private e comunali investite dal crollo e dallo sradicamento di alberi e arbusti. Ancora da quantificare con precisione i danni, con riferimento principale alle automobili investite dalla furia della precipitazione granulosa: su di esse sono apparsi immediatamente visibili i danni, in modo particolare ai vetri e alle carrozzerie.