Hera sigilla il contatore di un condominio, appartamenti e negozi senza riscaldamento

Grossi disagi in un condominio modenese, il grosso palazzo posto tra i civici 182 e 204 di via Emilia Ovest, di fronte alla caserma dell'Ottavo Campale. I tecnici di Inrete sono nuovamente intervenuti, nella mattina di martedì 17 per ripristinare i sigilli al contatore del gas.

La fornitura, non collegata ad alcun contratto, era stata precedentemente chiusa con apposizione di sigilli alla valvola a monte del contatore.

"Le operazioni, che sono avvenute nel pieno rispetto di quanto previsto da Arera e dalle Linee Guida CIG (Comitato Italiano Gas) per casi come questo, si sono rese necessarie a seguito del riscontro da parte di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che a Modena gestisce le reti di distribuzione di gas ed energia elettrica, di prelievi irregolari di gas (in quanto appunto avvenuti in assenza di un contratto di fornitura con alcun venditore) e di reiterate ed abusive manomissioni dei sigilli precedentemente apposti", spiega Hera.

La manomissione dei sigilli e la successiva riapertura del contatore non solo rappresenta un illecito, ma anche un possibile rischio per la sicurezza e l’incolumità delle persone. Pertanto, Inrete nei giorni scorsi ha trasmesso una denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

A questa situazione si è arrivati dopo un contenzioso degli anni precedenti, con l'Amministrazione condominiale che sosteneva un calcolo errato dei consumi a causa di un contatore malfuzionante: accusa che tuttavia Inrete ha negato, sostenendo come le analisi (condotte anche da enti terzi) abbiano rilevato il corretto funzionamento dell'apparecchio. La diatriba si è protratta e di fatto il condominio ora è senza contratto: da qui la chiusura del contatore, che non può essere utilizzato.