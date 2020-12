Incendi alle canne fumarie, interventi e appello dei Vigili del Fuoco

Tra ieri sera e questa mattina i Vigili del Fuoco sono sovuti intervenire su due gli incendi che hanno coinvolto canne fumarie. Ieri sera alle 20.45 a Montecuccolo di Pavullo e questa mattina alle 7.40 a Sassuolo via Montale. In entrambi i casi il pronto intervento dei pompieri a limitato i danni evitando la propagazione delle fiamme.

Gli ennesimi episodi sono l'occasione per rinnovare da parte dei Vigili del Fuoco modenesi l'invito a far controllare e pulire almeno con cadenza annuale le canne fumarie dei sistemi di riscalfdamento a legna per evitare l'accumulo di fuliggine e scorie sulle pareti che possono portare a disastri imprevisti.