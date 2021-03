Paura a Cavezzo, ambulanza a fuoco durante il trasporto di un paziente

Mezzo in fiamme alla rotatoria tra via Einaudi e via Aldo Moro. Illeso conducente e paziente

Questa mattina intorno alle ore 7 una ambulanza adibita a trasporti sociali ha preso fuoco in modo autonomo durante la marcia. E' accaduto in corrispondenza della rotatoria tra via Einaudi e via Moro, alla periferia di Cavezzo. L'autista è sceso appena in tempo per mettere in salvo anche il paziente che stava trasportando, poi l'abitacolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente non vi sono state conseguenze per le persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme: il mezzo tuttavia è stato reso inutilizzabile.