Ancora un autobus Seta in fiamme, è successo a Carpi

Questa mattina intorno alle ore 8 un autobus di linea Seta ha reso fuoco mentre percorreva la tratta Carpi-Mirandola. E' accaduto in via Roosevelt a Carpi, all'altezza dell'incrocio con via Lago Trasimeno. Il conducente ha bloccato il mezzo non appena si è accorto dell'avaria e ha tempestivamente fatto uscire i viaggiatori, tra cui diversi studenti.

Di lì a poco il mezzo è stato completamente avvolto e consumato dalle fiamme, facendo levare in cielo una colonna di fumo visibile in tutta la città. Mentre la Polizia ha messo in sicurezza l'area, i Vigili del Fuoco sono Accorsi per domare il rogo.

Nessuna persona ha subito conseguenze, ma l'autobus è stato completamente distrutto. Si tratta purtroppo dell'ennesimo caso di questo tipo ai mezzi del trasporto pubblico Seta.