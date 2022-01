Autobus a fuoco sul cavalcavia Mazzoni, in salvo i passeggeri

Questa mattina intorno alle 8.30 un autobus di linea di Seta ha preso fuoco mentre percorreva la rampa in salita del cavalcavia Mazzoni (direzione periferia). Il vano posteriore del mezzo è stato avvolto dalle fiamme e presto si è alzata una colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

Il mezzo, della linea 11, stava percorrendo il cavalcavia per dirigersi verso il deposito Seta di strada Sant'Anna, trasportando 5-6 persone a bordo. L'autista ha fermato la corsa per un problema meccanico, segnalato alla sala operativa, e, quando è sceso, ha visto le fiamme che cominciavano a sprigionarsi dopo il guasto al motore. I passeggeri sono stati messi in sicurezza e non ci sono danni alle persone. Il mezzo, distrutto dalle fiamme, aveva almeno 10-15 anni ed era già in lista di rottamazione.

L'incendio è stato spento grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e fortunatamente non si sono verificate esplosioni: le fiamme sono infatte rimaste confinate all'interno senza intaccare i serbatoi posti sul tetto di questo tipo di veicoli.

L'incidente ha di fatto paralizzato la viabilità mattutina lungo il cavalcavia. Sul posto anche Polizia, Carabinieri e Polizia Locale.