Incendio in un autolavaggio, locali devastati e tetto crollato

Nel cuore della notte un incendio è divampato presso l'autolavaggio h24 che ha sede in via Pacinotti a Sassuolo, nella zona del Panorama. Le fiamme - sulle cui cause ancora non vi sono riscontri - si sono propagate intorno all'1.30, estendendosi e avviluppando rapidamente l'intera superficie dell'attività, circa 600 mq, che ha sede in un capannone.

Il rogo ha devastato l'interno dei locali, intaccando la struttura fino a causare anche il crollo di una porzione di tetto.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, da Sassuolo, Modena e Vignola, anche con l'autoscala. Le fiamme sotto state poste sotto controllo e domate: sono ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza e accertamento che proseguiranno per qualche ora durante la mattinata.

Fortunatamente non si sono avuti feriti, nè intossicati. Le cause in corso di accertamento anche grazie all'intervento dei Carabinieri di Sassuolo.