Camion della raccolta rifiuti distrutto dalle fiamme a Castelvetro

Oggi intorno alle 17.30 un camion della raccolta rifiuti di Hera è andato a fuoco sulle colline di Castelvetro. E' accaduto all'incrocio tra via Fabbri e via Spagna, dove il mezzo stava transitando per raggiungere i cassonetti che si trovano in zona. L'incendio ha completamente distrutto la cabina di guida ed è poi stato domato dai Vigili del Fuoco. Nessuno è rimasto ferito, in quanto gli addetti si sono allontanati per tempo dal mezzo in fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.