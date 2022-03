Fiamme nel campo nomadi, Vigili del Fuoco al lavoro

Poco dopo le ore 20 di questa sera si è sviluppato un incendio in via Bellaria, all'interno dell'area nomadi situata a ridosso dell'Autostrada A1. Il rogo ha interessato alcuni fabbricati in legno, che hanno subito gravi danni.

I Vigili del Fuoco sono inervenuti con due squadre e hanno domato l'incendio. Nessun abitante dell'area è rimasto ferito.

Sul posto anche la Polizia Locale, che ha temporaneamente chiuso al transito anche lo svincolo della Complananare Einaudi posto proprio a ridosso del campo e che è stato invaso dal fumo.