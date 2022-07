Bruciano sterpaglie, vasto incendio domato dai pompieri a Vignola

Ieri intorno alle 18.30 si è sviluppato, per cause non note, un incendio che ha assunto vaste proporzioni. E' accaduto alle porte di Vignola, in zona Condine, in un campo situato a margine della Pedemontana, in corrispondenza della pista ciclabile Modena-Vignola. A bruciare sono state sterpaglie e altra vegetazione.

Una densa colonna di fumo bianco ha invaso le strade e si è alzata ne cielo, destando molta preoccupazione. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco con diverse squadre e il supporto della Protezione Civile. Dopo un'ora abbondante di lavoro il rogo è stato domato e la situazione è tornata alla normalità. Nessun ferito e nessun danno a strutture.