Ennesimo incendio alla discarica, notte di lavoro in via Caruso

L'impianato di trattamento rifiuti accanto alla discarica di via Caruso, alla periferia nord di Modena, è stato teatro dell'ennesimo incendio che ha interessato il materiale stoccato. L'allarme ai Vigili del Fuoco è partito intorno alle ore 23 e i pompieri sono giunti in forze.

Le fiamme sono state domate e circoscritte, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicureza dei cumuli di rifiuti in fiamme sono proseguite per tutta la notte. Si prevede termineranno nella giornata di oggi.

Purtroppo si tratta del terzo incendio in poche settimane, l'ultimo soltanto 14 giorni fa. Chiaramente le particolari condizioni operative della struttura in questo periodo di forte caldo rappresentano un rischio importante.