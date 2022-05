Caravan in fiamme a Mirandola, nessun ferito

Verso le 2:00 di notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di una roulotte. Il mezzo si trovava all'interno di un cortile privato a Mirandola via Vigona.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamne anche all'area circostante e alle vicine abitazione e vegetazione. Ancora non si conoscono le cause del rogo, ma fortunatamente non si registrano feriti.