Incendio in una villetta disabitata, scoperti e denunciati due occupanti abusivi

Intorno all'1.40 della scorsa notte del fumo si è levato da una palazzina appena fuori dal cuore storico di Spilamberto, in via Santa Maria. Ricevuto l'allarme, i Vigili del Fuoco si sono portati presso l'edificio, una vecchia villetta disabitata e sono entrati all'interno dell'edificio per domare le fiamme. Come poi accertato, il rogo ha avuto origine da un materasso: fortunatamente i danni sono stati contenuti e nessuna persona è stata coinvolta.

Oltre al materasso presente all'interno della casa in modo anomalo - trattandosi appunto di un edificio non abitato, di proprietà di persone residenti fuori regione - nella villetta vi erano anche i segni inequivocabili di un'occupazione abusiva. I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia giunti sul posto hanno effettivamente rintracciato due persone straniere, che bivaccavano nell'edificio, che avevano trasformato nella loro dimora di fortuna.

I due, entrambi di origini nordafricane, sono stati identificati e accompagnato in caserma, dove è emerso il loro stato di clandestinità sul territorio nazionale. I militari dell'Arma hanno quindi proceduto con la denuncia a loro carico per il reato di invasione di terreni ed edifici, oltre ad avviare le pratiche per la loro espulsione.