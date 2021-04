Vallalta di Concordia, in fiamme un deposito di legname

Incendio in un fabbricato rurale in piena notte. Nessun ferito

Nel cuore della notte, intorno alle ore 3, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio nelle campagne di concordia. Lungo via Rocca, nella zona di Vallalta, è infatti andato a fuoco un edificio rurale, adibito a deposito di legname e di altri materiali. Sul posto due squadre di pompieri da San Felice e Mirandola.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma non vi sono state persone coinvolte.