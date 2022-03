Fabbricato di legno distrutto da un rogo a Spilamberto

Erano circa le 23.30 di ieri sera quando è stato lanciato l'allarme per la presenza di fumo e fiamme in via Confine, strada situata tra i comuni di Spilamberto e Vignola. A bruciare è stato il capanno in legno di un Circolo, che ha riportato gravissimi danni, finendo per essere pressoché distrutto.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, procedendo poi alla messa in sicurezza e a tutte le verifiche del caso.

All'intervento dei pompieri è seguito quello dei Carabinieri, che stanno indagando per comprendere le circostanze di quanto accaduto. Le cause sono ancora al vaglio e non si esclude il dolo.