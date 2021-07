Camion fuori strada, chiusa la A1 e traffico deviato sulla A22

Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, è stata disposta la chiusura del tratto, per il ribaltamento di un camion avvenuto nei pressi dello svincolo di Campogalliano. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Il conducente del mezzo è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del 118: non sarebbe in pericolo di vita.

Per i curiosi ci sono code verso Bologna, tra Reggio Emilia ed il bivio per la A22 Brennero-Modena.

Il traffico diretto a Milano, viene deviato in A22, dove è possibile uscire a Campogalliano e rientrarvi, seguendo le indicazioni per A1 verso Milano. Per la deviazione in A22 si segnalano incolonnamenti per 3 km a partire da Modena sud. Si consiglia di anticipare l'uscita a Modena sud e rientrare a Campogalliano in A22, oppure a Reggio Emilia, dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 e successivamente la A4 Torino-Trieste verso Milano.