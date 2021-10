Carambola fra cinque mezzi in A1, ferite quattro persone

Incidente ieri sera allo svincolo con la A22, in direzione Milano. Nessuna lesione particolarmente grave per le persone coinvolte

Quattro automobili e un furgone sono rimasti coinvolte in uno scontro ieri intorno alle ore 19 in Autosole. L'incidente è avvenuto in corsia nord (direzione Milano), in prossimtà dello svincolo con la A22 del Brennero.

Sul posto è intervenuto il 118 insieme ai Vigili del Fuoco e 4 viaggiatori sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale: nessuno di loro ha fortunatamente riportato lesioni particolarmente gravi.

La Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, ha chiuso al transito la corsia interessata dal sinistro, con conseguenti code e traffico intenso fin verso le ore 21.30.