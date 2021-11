Camion invade la corsia opposta, circolazione bloccata in A22

Qualche minuto dopo le ore 18 si è verificato un incidente in A22, nel tratto compreso fra le uscite di Campogalliano e Carpi, all'altezza della località di Panzano. Un autoarticolato ha che procedeva in direzione sud ha invaso la corsia opposta, sfondando il guardrail. Fortunatamente non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Stradale.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato assistito dal 118, giunto con ambulanza ed automedica da Modena. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Gravi disagi al traffico. L'Autobrennero è stata chiusa in direzione nord fra Campogalliano e Carpi, mentre vi sono alcuni chilometri di coda anche in senso opposto.