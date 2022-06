Tragedia sull'Autobrennero, un morto e diversi feriti in due incidenti

Oggi intorno alle ore 12.30 un gravissimo incidente ha portato al blocco della circolazione in A22, nel territorio di Carpi. Lo scontro ha coinvolto due auto, che si sono scontrate frontalmente: è accaduto in un tratto in cui sono in corso lavori e nel quale i veicoli procedono in direzioni opposte su un'unica carreggiata. Un salto di corsia avrebbe causato l'impatto violentissimo fra le due auto, coinvolgendo anche un mezzo pesante.

I soccorritori sono accorsi in forze, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale. Purtroppo una delle persone coinvolte è deceduta sul colpo: si tratta di una donna settantenne, che viaggiava con il marito e il figlio. Questi ultimi sono rimasti gravemente feriti, al pari degli occupanti dell'altro mezzo coinvolto. Ambulanze ed elisoccorso hanno caricato i pazienti e li hanno trasferiti in ospedale. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni.

Circa un'ora più tardi, nella zona di Campogalliano (cordsia nord), si è verificato un secondo sinistro (in foto). Un violento tamponamento fra un furgne e un'autobotte che lo precedeva. I due uomini a bordo del furgone sono stati estratti dai igili del Fuoco e poi accompagnat in ospedale. Hanno riportato lesioni gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I due incidenti hanno causato la paralisi del traffico: la A22 è stata chiusa al transito tra Carpi e Rolo, con uscita obbligatoria a Carpi per chi viaggia in direzione Nord. Chiuso anche lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Campogalliano carreggiata nord. Si registrano ovviamente lunghe code. ++ Seguiranno aggiornamenti ++