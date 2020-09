Camion si ribalta in A22, conducente grave e traffico in tilt

Un gravissimo incidente si è verificato intorno alle 15.30 di oggi lungo l'Autostrada del Brennero. Un camion che trasportava mangime per animali si è ribaltato mentre procedeva in corsia nord, per cause al vaglio della Polizia Stradale. L'impatto con le barriere è stato violento e il mezzo è finito parzialmente fuori dalla carreggiata, sversando anche il carico sull'asfalto. E' avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Carpi e di Rolo, all'altezza della zona di Budrione

Il conducente ha riportato ferite gravi ed è stato soccorso all'eliambulanza, che è atterrata sulla sede stradale per poi ripartire con il ferito in codice rosso alla volta dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Il traffico ha subito una paralisi completa in direzione nord, con code che hanno raggiunto gli 8 km. Disagi anche in direzione opposta. Seguiranno aggiornamenti