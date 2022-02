Attraversa la strada in bici ma viene investito da un'auto. grave un 71enne

E' avvenuto intorno alle 10 di sabato mattina l'incidente che ha visto coinvolti un ciclista di 71 anni e un'auto guidata da una giovane di 26 anni.

Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo in sella alla sua bicicletta stesse attraversando via Roma a Medolla quando un'auto con alla guida la 26enne l'avrebbe travolto e fatto sbalzare via di un paio di metri.

Subito sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato l'uomo ferito al pronto soccorso di Baggiovara. Al momento la prognosi parla 40 giorni. Illesa invece la 26 alla guida dell'automobile.

Sul posto anche la Polizia Locale per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.