Caduta in bicicletta in via Emilia Centro, grave una donna

Intorno alle 14.30 una donna che stava percorrendo via Emilia Centro in sella alla propria bicicletta è caduta battendo violentemente la testa sull'asfalto. L'incidente è avvenuto in corrispondenzadell'intersezione con via Ganaceto: probabilmente spaventata dall'arrivo di un furgone che stava per immettersi in via Emilia, la donna ha scartato sulla sinistra, impattando contro un'altra ciclista e cadendo a terra.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno delimitato l'area per consentire le operazioni di soccorso. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara con un serio trauma cranico.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale, che ha disposto la chiusura al transito temporanea della via Emilia. Deviazioni e ritardi, seppur minimi, per gli autobus Seta.