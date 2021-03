Anziana ciclista investiva da un furgone in via Santi, è grave

Nell’incidente, avvenuto in mattinata all’incrocio tra via Santi e via Paolucci, l’anziana in bici è caduta a terra. Sul posto la Polizia locale di Modena

Una signora modenese di 83 anni in bicicletta è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale contro un furgone avvenuto intorno alle 10.20 della mattinata di oggi, martedì 2 marzo, all’incrocio tra via Santi e via Paolucci. Sul posto per i rilievi di legge e il servizio di viabilità la Polizia locale di Modena.



Secondo la prima ricostruzione dell’Infortunistica, il furgone Opel Vivaro guidato da un 35enne, anch’esso residente a Modena, si stava immettendo in via Paolucci provenendo da via Santi, e, durante la manovra di svolta a sinistra, è venuto a collisione con la bici condotta dall’anziana, che stava procedendo sullo stesso incrocio. Dopo l’urto contro il Vivaro, la signora è terminata a terra e, a causa delle lesioni riportate, è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara da un’ambulanza del 118. La donna si trova ricoverata in Terapia Intensiva in prognosi riservata. Illeso, invece, il 35enne.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale presenti in zona.