Si scontra con un'auto, ciclista 28enne in Terapia Intensiva

È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara una 28enne carpigiana che nella mattinata di oggi, giovedì 27 agosto, è rimasta coinvolta in due differenti incidenti stradali con altrettanto auto, prima in via Costa e poi in via Santi. Gli episodi sono avvenuti nell’arco di pochi minuti intorno alle 8. Nel primo caso la giovane era a piedi, nel secondo conduceva una bicicletta. Illesi entrambi gli automobilisti. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia locale di Modena.

Nel primo sinistro, in via Costa, la giovane è venuta a collisione con una Fiat 500 guidata da un 72enne modenese; l’impatto di lieve entità, la cui dinamica è ancora da chiarire, è stato contro uno specchietto retrovisore laterale. La giovane è terminata a terra e l’automobilista si è fermato a prestare soccorso, assieme a un cittadino che ha assistito alla scena, ma in breve si è rialzata in piedi e si è allontanata senza necessità di cure mediche. Nel frattempo è intervenuta l’Infortunistica.

Una decina di minuti più tardi si è registrato il secondo caso, a poche centinaia di metri di distanza dallo schianto precedente, mentre la ragazza conduceva una bici a pedalata assistita. Durante l’immissione in via Santi, con provenienza da via Casoli, infatti, si è verificato l’urto con una Volkswagen Polo guidata da una 36enne di Carpi. Dopo lo scontro con la fiancata di destra del mezzo, che viaggiava a velocità limitata, la ciclista è caduta sull’asfalto, questa volta rimanendo ferita.

L’automobilista ha allertato i soccorsi e sul posto, oltre alle pattuglie della Polizia locale che dopo le verifiche hanno collegato i due episodi, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provveduto ad accompagnare la 28enne in ospedale. La giovane si trova ricoverata a Baggiovara, nel reparto di Terapia Intensiva e in prognosi riservata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricostruendo la vicenda, gli operatori del Comando di via Galilei hanno sentito le testimonianze dei conducenti dei veicoli e il resoconto del cittadino, oltre a visionare le telecamere di video-sorveglianza presenti in zona. La 28enne e gli automobilisti saranno sottoposti agli esami clinici di legge.