Camion si ribalta a Sant'Eusebio di Spilamberto, conducente ferito

Viabilità bloccata, in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante

Poco dopo le ore 14 di oggi un autoarticolato si è rovesciato su un fianco, in modo autonomo, mentre percorreva la rotatoria tra la Provinciale 16 e via Montanara. Sul posto è intervenuto il 118 da Vignola, che ha prestato soccorso al conducente, il quale non avrebbe però riportato conseguenze gravi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo. Seguiranno immediatamente le operazioni di rimozione attraverso una gru, ma potrebbe essere necessario diverso tempo.

Sul posto la Polizia Locale per regolare il traffico. Si consigliano percorsi alternativi.