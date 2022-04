Auto nel fosso a Campogalliano, ferito il conducente

Oggi intorno alle ore 12 il conducente di un'auto ha perso il controllo, pare in modo del tutto autonomo, finendo nel fosso al margine della Provinciale 13 (via San Martino) a Campogalliano. L'incidente è avvenuto alle porte del paese, nei pressi dell'incrocio con via Ometto. L'Opel Corsa che procedeva verso il reggiano è finita oltre il ciglio della strada, adagiandosi in un fossato profondo circa 2 metri e impattando contro il muretto in cemento di un ponticello.

Il conducente, un uomo sulla settantina, è stato estratto a fatica dall'abitacolo e affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti da Carpi. E' stato fatto intervenire anche l'elisoccorso da Bologna, ma non è stato necessario il trasporto in volo: dopo un consulto medico, il ferito è stato portato in ambulanza a Baggiovara.

L'automobilista ha riportato un trauma cranico non certo leggero, scontrandosi contro il parabrezza, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La viabilità e gli accertamenti sono stati seguiti dalla Polizia Locale. Minimi i disagi alla circolazione.