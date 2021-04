Incidente sulla Canaletto, auto esce di strada e prende fuoco

Verso le 4.25 soi è verificato un incidente lungo la Statale del "Canaletto", in prossimità della rotonda per il ponte dell'Uccellino. Un'auto è finita fuori strada, pare in modo autonomo, ed è carambolata fino a schiantarsi con il posteriore contro un ponticello carraio. Nell'urto il mezzo si è incendiato.

Il conducente illeso era uscito dall'abitacolo autonomamente prima dell'innesco dell'incendio. I Vigili del Fuoco giunti in posto hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Rilievi da parte Carabinieri.