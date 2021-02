Fugge all'alt della Municipale e provoca un incidente. Era senza patente

Denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e sanzioni per 8.500 euro. Ferito il conducente di un veicolo coinvolto

La Polizia Locale ha deferito all’autorità giudiziaria un quarantenne carpigiano per resistenza a pubblico ufficiale e violazione dei sigilli e degli obblighi di custodia su veicolo oggetto di sequestro: gli ha inoltre contestato sanzioni per un totale di 8.500 euro, e lo ha segnalato al Prefetto per la revoca della patente e il sequestro dell’auto, affinché venga poi confiscata da parte dello Stato.

I fatti all'origine di questi provvedimenti sono avvenuti in Centro storico: gli agenti, a bordo di un auto di servizio, avevano dato l'alt al veicolo di grossa cilindrata condotto dall'uomo, avendolo riconosciuto e sapendo che aveva la patente di guida sospesa e l'auto sotto sequestro.

Nonostante gli agenti avessero azionato lampeggianti e sirena, il conducente non si è fermato, e anzi avrebbe accelerato, così la pattuglia lo ha inseguito. Nel tentativo di fuggire l'uomo non ha rispettato uno “stop” e ha provocato un incidente, scontrandosi con due veicoli in transito. Per uno dei conducenti di questi mezzi si sono rese necessarie le cure del Pronto soccorso.