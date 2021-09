Incidente ai Carrai, automobilista ferita dopo il capottamento

L'anziana ha perso il controllo. Soccorsa dal 118 e traportata a Baggiovara, non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri

/ Via Giardini Nord

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 17:50 circa, nel tratto della Statale 12 noto a tutti come "Carrai", alle porte di Pavullo, si è verificato l'ennesimo incidente stradale. Sfortunata protagonista una anziana automobilista, che ha perso il controllo del proprio mezzo per cause ancora da accertare e, dopo aver urtato un muretto, si è capottata sulla carreggiata.

Soccorsa dal 118, itervenuto con amulanza e automedica, la 74enne è stata portata all'ospedale di Baggiovara con un trauma toracico fortunatamente non troppo grave.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano per gli accertamenti. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora.