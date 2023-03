Scontro frontale con un'auto, gravissimo un cicloamatore

Un gravissimo incidente si è verificato intorno alle 14.15 di oggi pomeriggio nelle campagne a sud di Modena. Lo scontro ha riguardato un'auto e una bicicletta ed è avvenuto esattamente all'intersezione tra strada Corletto Sud e strada San Donnino.

Secondo una dinamica ancora da accertare in modo definitivo, un cicloamatore ha impattato frontalmente un'auto impegnata che proveniva in direzione opposta. L'impatto è stato molto violento e l'uomo ha parzialmente infranto il parabrezza dell'utilitaria, una Fiat Seicento, per poi cadere a terra. Il ciclista ha riportato traumi gravissimi e ha perso conoscenza.

Soccorso dal personale di un'ambulanza e di un'automedica del 118, il ferito è stato stabilizzato e poi trasportato all'Ospedale di Baggiovara in condizioni critiche. Si trova ricoverato in Terapia Intensiva e la prognosi è riservata. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell'auto.

Sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale.