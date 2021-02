Tamponamento a catena a Colombaro, tre feriti portati in ospedale

In via Sant'Antonio scontro fra tre mezzi. Tra i feriti anche un bambino di pochi mesi, ma nulla di particolarmente grave

Oggi intorno alle 8.30 si è verificato un tamponamento fra tre mezzi alle porte di Colombaro. E' accaduto in via Sant'Antonio, all'altezza della Pieve, dove un'auto che procedeva in direzione Formigine è stata tamponata da un furgone, a sua volta colpito da un'altra auto che lo seguiva.

Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, per fortuna in modo lieve: un uomo a bordo del furgone, una donna sull'ultima auto e il bambino di pochi mesi che viaggiava con lei. Tutti sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con tre ambulanze, e accompagnati in ospedale per accertamenti. Nessuno è in condizioni preoccupanti.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei viecoli coinvolti, mentre i rilievi e la gestione della viabilità sono in carico alla Polizia Locale di Formigine.