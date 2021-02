Tragedia sulla Complanare, Carabiniere motociclista perde la vita in un incidente

E' accaduto intorno a metà mattina nel tratto compreso tra Via Giardini e la Nuova Estense. Illeso il collega che viaggiava insieme a lui

Intorno alle 10.30 lungo la Complanare Einaudi, in direzione sud, nel tratto compreso tra Via Giardini e la Nuova Estense, un carabiniere in moto è stato vittima di una caduta, a seguito della quale ha perso la vita.

Sul posto è immediatamente intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. L'Arma è accorsa in forze per sincerarsi dell'accaduto. I rilievi dell'incidente sono a cura della Polizia Municipale.

Secondo quanto riportato da un testimone, due motociclisti viaggiavano nella corsia di sorpasso, quando uno dei due improvvisamente avrebbe perso il controllo, cadendo a terra con un impatto rivelatosi fatale. L'altro motociclista è illeso. Per stabilire l'esatta dinamica, saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti.

La tangenziale Einaudi è stata completamente bliccata al traffico nel tratto interressato dall'incidente, e i veicoli sono stati deviati su altri percorsi.